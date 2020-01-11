ميرنا وليد - بيروت - فازت الممثلة التركية ميريم أوزرلي بجائزة أفضل ممثلة سينمائية لعام 2019، وفور تلقيها الجائزة نشرت عدة صور أثناء استلامها الجائزة وعلّقت عليها قائلة: "شكرا جزيلا على جائزة أفضل ممثلة سينمائية الآن ، في هذه المناسبة ، أعرب عن تقديري الخاص لمؤسسة "engelsizyasamvakfi" على كل ما تبذلونه من جهود لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية، وتطوير إمكاناتهم الإبداعية والفكرية والفنية بحسب إتفاقية الأمم المتحدة لعام 2008. الله يرسل لكم القوة والبركة". الجدير ذكره أن الممثلة مريم أوزرلي اشتهت بدور السلطانة هيام في مسلسل "حريم السلطان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميريام أوزرلي أفضل ممثلة سينمائية لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.