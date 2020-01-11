نجل عايدة عبد العزيز يعلن اصابة والدته بالزهايمر

ميرنا وليد - بيروت - كشف ​شريف عبد الحليم​ نجل الممثلة المصرية ​عايدة عبد العزيز​ والمخرج المسرحي الراحل أحمد عبد الحليم عن إصابة والدته بمرض الزهايمر منذ أربعة أعوام وتحديدا منذ وفاة والده.

وقال عبد الحليم: "الحالة الصحية لوالدتي ليست مستقرة، حيث تدخل في بعض الأحيان في حالة من عدم الوعي وتنسى أن والدي توفي.. والدتي خضعت لجراحة صعبة بعد إصابتها بكسر في منطقة الحوض بعد سقوطها أرضا قبل عامين، ما جعلها تلتزم المنزل ولا تخرج كثيرا".

بدوره اشار نقيب المهن التمثيلية في مصر ​أشرف زكي​ الى ان النقابة تفتح أبوابها لأي فنان يحتاج المساعدة وقال: "تواصلت مع نجل الفنانة عايدة عبد العزيز ولن أتأخر عنها.. هي تعاني من مشاكل صحية منذ فترة، وحاليا تم التأكد من إصابتها بالزهايمر نتيجة تعرضها لعدة صدمات في حياتها".

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