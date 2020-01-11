فرح يوسف برفقة زوجها الفنزويلي-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة السورية ​فرح يوسف​ صورة جديدة لها برفقة زوجها كريستيان وهو فنزولي الجنسية، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّرت فرح عن حبها لزوجها، اذ انها علّقت على هذه الصورة قائلة: "حبي..الله يبارك فيك دائما".

ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين اللذين بدورهم تمنوا ان يبقى الحب جامعا بينهما.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فرح يوسف أغنية "بليز"، من كلمات بندر بلحمر، وألحان أحمد سامي وقد صورتها بمشاهد عفوية وطفولية ونالت اعجاب عدد كبير من محبيها.

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