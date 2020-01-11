كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عز ينفي عرض مسلسل "الأب الروحي" في السباق الرمضاني المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان الشاب محمد عز صورة له باطلالة شتوية، وذلك على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

ظهر"عز"في الصورة بجاكيت جلد اسود وغلب على إطلالته بشكل عام اللون الأسود الذي هو سمة شائعة في أزياء الشتاء، وكتب معلقا على الصورو"مسا مسا ع الغاليين"في تحية لمتابعيه الذين ردوا عليه السلام وأعربوا عن إعجابهم بإطلالته، وأعجابهم بأعماله.

وكان من ضمن التعليقات تعليق متسائل قائلا "هو صحيح الاب الروحي الجزء الثالث في رمضان"، ليرد محمد عز على صاحبة التعليق نافيا ذلك حيث قال"لا مش صحيح".



يعد محمد عز من الممثلين الشباب الذين تركوا بصمة واضحة مع الجمهور ومن أعمال فيلم "حرب كرموز"، ومسلسل"الاخ الكبير" مع الفنان محمد رجب ومسلسل"عوالم خفية" مع الفنان عادل إمام، ومسلسل"ظل الرئيس"مع الفنان ياسر جلال، ومسلسل"نسر الصعيد مع الفنان محمد رمضان ويعد مسلسل "الاب الروحي" هو البداية الحقيقية لمعرفة الناس به.

