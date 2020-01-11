تراند اليوم : حفيدة محمد عوض تكشف الفرق بين دورها فى “بنات ثانوي” و “تحت السيطرة”

قالت الفنانة جميلة عوض، إنها قدمت طالبة في المدرسة الثانونية في «تحت السيطرة» وفي «بنات ثانوي» ولكن هناك اختلاف كبير بين الشخصيتين.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه في تحت السيطرة كانت طالبة في مدرسة دولية وفي الفيلم الأخر بنات ثانوي تؤدي دور طالبة في مدرسة حكومية.

وكشفت الفنانة جميلة عوض أن هناك اختلاف كبير بين الشخصيتين فأحدهما لديها مشاكلها مع أصدقائها، مؤكدة أن الشخصيتين قوية وذكية ولكن كل شخصية مع طبقة مجتمعية مختلفة.

وأكدت جميلة عوض أن مشاركتها في فيلم بنات ثانوي يعتبر تجربة مختلفة، وأن «تحت السيطرة» كان صعب كونه التحدي الأول لها في مجال الفن.