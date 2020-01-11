شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان وسعد لمجرد يشعلان المسرح بالإمارات × 4 فيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعل النجمان محمد رمضان وسعد لمجرد، المسرح بمركز التجارة العالمى بدبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قاما بغناء عدد من أغانيهم، وسط آلاف من الجمهور، والتى من ابرزها أغنية "إنساى"، تم تصويره بطريقة الفيديو كليب وحقق نجاحا جماهيرا كبيرا، حيث تخطت نسب مشاهدته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب عشرات الملايين.

نشرت صحيفة الرؤية الإماراتية ، عدد من الأغاني للنجمان، حيث بدأ النجم محمد رمضان الحفل بأغنية نمبر وان وهتولع، كما شهدت أيضا وجود إحدى سيارات النجم محمد رمضان على خشبة المسرح، وتوشح النجم سعد لمجرد بعلم الإمارات.

كان محمد رمضان قد طرح مؤخرا أحدث أغنياته التى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "رايحين نسهر"، وأخرجها محمد سامى، والذى يتعاون معه هذا العام فى مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث يتولى محمد سامى تأليفه وإخراجه، من إنتاج شركة سينرجى، ليشهد هذا العمل ثالث تعاون بينهما فيما يتعلق بالسينما والدراما بعدما قدما الاثنان معا مسلسل "الأسطورة"وفيلم "شد أجزاء".

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وبمجرد انتهاء حفل دبى يعود الفنان محمد رمضان إلى القاهرة، لاستئناف تصوير مسلسله الرمضانى "البرنس"، ويشارك فى بطولته كل من نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.