شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وختام مهرجان جلاسكو السينمائى بإمضاء نسائى .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان جلاسكو السينمائي، Glasgow Film Festival، أن نسخته الـ 16، ستكون محجوزة لأفلام المخرجات السيدات، حيث سيفتتح المهرجان فعالياته 26 فبراير المقبل، بـ فيلم Proxima، للمخرجة الفرنسية أليس وينوكور، ويختتم فعالياته يوم 8 مارس مع فيلم How to Build A Girl، من إخراج المخرجة الانجليزية كوكي جيدرويك، وكلا الأفلام سيعرضان لأول مرة في الولايات المتحدة.

تقوم ببطولة Proxima إيفا جرين كرائدة فضاء وأم عازبة تشترك في مهمة فضائية لمدة عام، تاركة وراءها ابنتها الصغيرة، وتنضم إلى طاقم يضم جميع الذكور، وبالتالي فإنها تحارب من أجل إثبات نفسها في مواجهة الذكور بينما تتأقلم مع مشاعر الذنب العميقة والخسارة بسبب الانفصال عن ابنتها، ويشاركها البطولة مات ديلون ولارس إيدينجر وأليكسي فاتيف.

عرض الفيلم، الذي تقوم بتوزيعه شركة Pathe International ، لأول مرة في مهرجان تورنتو واستمر في الفوز بجوائز في San Sebastian، وستصدر شركة Picturehouse Entertainment الفيلم في المملكة المتحدة في 17 أبريل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " screendaily".

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أما عن فيلم How to Build A Girl، فتقوم بدور البطولة Beanie Feldstein (Booksmart) بصفتها Johanna، البالغة من العمر 16 عامًا وذكية ومضحكة في الوزن من عائلة من الطبقة العاملة في ولفرهامبتون تنتقل إلى لندن لمحاولة أن تكون صحفية روك، وتعيد النظر في نفسها دوللي وايلد، يشمل فريق العمل أيضًا Alfie Allen و Paddy Considine و Emma Thompson و Chris O’Dowd

الفيلم مأخوذ عن رواية Caitlin Moran شبه ذاتية لعام 2014، والتي تحمل نفس الاسم، ظهر الفيلم لأول مرة في تورونتو حيث حصل Giedroyc على جائزة. FIPRESCI، أما شركة Lionsgate فهى التةى تقوم بـ توزيع الفيلم في المملكة المتحدة.

وسيتم إقامة حفل ختام المهرجان يوم 8 مارس المقبل، الذى يصادف أن يكون يوم المرأة العالم، وسيتم الإعلان عن البرنامج الكامل لـ GFF 2020 في 29 يناير، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " screendaily".