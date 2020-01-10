شاهدوا.. الحماس يدفع راشد الماجد إلى الرقص على المسرح في سمرات شتاء الرياض

كتب امير فتحي في الجمعة 10 يناير 2020 11:54 مساءً - أحدث الفنان السعودي راشد الماجد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو سجل له أثناء إحيائه حفلاً في إطار فعالية “سمرات شتاء الرياض”.

وظهر في المقطع وهو يرقص على أنغام أغنياته محدثاً ضجة كبيرة في أوساط الجمهور.



ولفت أيضاً أنظار عدد كبير جداً من متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حقق على أحدها أكثر من 67 ألف مشاهدة.



ويشار إلى أن الفنان قدم خلال الحفل عدداً من أشهر أغنياته مثل “تخيل” و”يسألوني” و”رجاوي” و”الحل الصعب” و”بترجعين” و”مسافر في سما النسيان” و”الله كريم” و”يا شوق”.

ويذكر أن الفعالية أقيمت في منتزه الثمامة البري في محمية الملك خالد وشارك فيها أيضاً كل من الفنان الكويتي نبيل شعيل والفنانة الإماراتية شمة حمدان.