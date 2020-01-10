شاهدوا ماذا قالت روعة السعدي عن سبب عدم زواجها حتى الآن؟.. ما علاقة الحزن في عينيها

كتب امير فتحي في الجمعة 10 يناير 2020 11:54 مساءً - حلت الفنانة السورية روعة السعدي وشقيقتها ربى ضيفتين على برنامج “صدى الملاعب” الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا على شاشة قناة MBC.

وطرح الأخير على الممثلة أسئلة وجهها إليها المتابعون ومنها ما يتعلق بسبب عدم زواجها حتى الآن.

وقالت إن ربى مخطوبة وعن نفسها أضافت: “ما صار نصيب” مع الإشارة إلى أن لديها معجبين وأن “النصيب” هو ما يمنع زواجها فقط.



وأضافت أنه يجب التمييز بين الإعجاب والزواج. كما علقت على سؤال عن لمسة الحزن في عينيها لافتة إلى أن هذا يعود إلى شكلهما الطبيعي وأن هذا لا يعني أنها تشعر فعلاً بالحزن.

وكانت ربى نشرت على حسابها على “إنستغرام” فيديو ترويجياً للحلقة ظهرت فيه مع شقيقتها ومقدم البرنامج ودعوا من خلاله المتابعين إلى إرسال أسئلتهم.