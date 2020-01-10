لين الحايك: لن أحترف الغناء لأن الفن لا أمان له وأنا أفكر بمستقبلي

كتب امير فتحي في الجمعة 10 يناير 2020 11:54 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية ونجمة الموسم الأول من برنامج “​ذا فويس كيدز​” لين حايك أنها قررت عدم إحتراف الغناء، حيث اشارت الى ان الفن سيبقى هواية في حياها، وستعمل في التخصص الذي ستدرسه في الجامعة.



وقالت حايك: “أفضّل أن يبقى الفن هواية ولا أريده أولويةً في حياتي تتقدّم على أن أعمل في مجال اختصاصي مستقبلاً. أحب العلوم، ومن أجل الفن لا يمكن أن أتخلى عن الشيء الذي أحبه… لا شك في أن أهلي يقدّمون لي النصيحةَ، كما أنها قناعتي الشخصية. لم أعد صغيرة جداً، وأنا أفكر بمستقبلي. السنة المقبلة سأدخل الجامعة، وأحاول أن أكون منطقية في مخططاتي وبدعمٍ من نصائح أهلي”.واضافت: “أخطّط منذ الآن لمستقبلي ولا يمكن أن أتخلى عن الشيء الذي أحبه من أجل الفن. بصراحة، الفن لا أمان له، وأريد العمل في مجال أحبه وأتخذه مهنة دائمة لي”.