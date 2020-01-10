نورهان تنضم لـ«قوت القلوب» مع ماجدة زكى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت الفنانة نورهان مؤخراً لمسلسل “قوت القللوب” للنجمة ماجدة زكى والذى تواصل تصويره خلال الأيام الحالية فى الديكورات الخاصة بالعمل، مع المخرج الكبير مجدى أبو عميرة، من تأليف محمد الحناوى، وإنتاج شركة سينرجى، وينتمى العمل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومقررعرضه فى الموسم الشتوى ويشارك فى بطولته بجانب ماجدة زكى، كلا من الفنانين خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهرالصايغ رانيا فريد شوقى، فراس سعيد، وآخرون.

وتجسد ماجدة زكى خلال أحداث العمل شخصية مدرسة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية، حيث تظهر في أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بشخصية “كومبارس” بعدما تلجأ لاختبارات الأداء من أجل التمثيل خلال الأحداث التي تدور في إطار كوميدي.

ويشارك فى بطولة مسلسل “قوت القلوب”، بجانب ماجدة زكى، كل من الفنانين خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ رانيا فريد شوقى، فراس سعيد، وآخرون، ومن المقرر عرضه خلال شهر يناير المقبل.

وكان آخر أعمال الفنانة نورهان الدرامية، مُشاركتها في مسلسل “بحر”، والمسلسل بطولة ماجد المصري، نورهان شُعيب،عبد الرحمن أبو زهرة، ثراء جبيل، حنان سليمان، محمد على رزق، محمد دياب، سناء شافع، سلوى عثمان، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح، وإنتاج سينرجي.