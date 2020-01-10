نسرين طافش تمطي لعبة أطفال رافعة شعار: «كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دعت الفنانة السوري نسرين طافش محبيها للاستمتاع بالحياة على النحو الذي يختاروه بغض النظر عن كلام الناس والمحيطين بهم.

وتطبيقاً لمبدأها، ظهرت نسرين في صور طريفة تمطي حصاناً لعبة داخل مدينة ترفيهية خاصة بالأطفال بمرح وانسجام تام، غير آبهة بتعليقات الموجودين في المكان، وكتبت الفنانة معلقة عليها: «كل دقيقة تمر من حياتك لن تعود و انت من يختار .. هل تختار ان تعيشها كما ترغب روحك التي جاءت للأرض لتحتفل بالحياة .. أو أن تختار خضوعك لأسالة بلا جدوى مثل : ماذا سيقولون ان فعلت لو رقصت بمرح ماذا سيقولون لو لعبت كطفل أو لبست ما يروق لي أو ضحكت من قلبي ؟؟؟ يا عزيزي أغلب الناس يتمنون عيش ما ينتقدونك به .. حريتك سعادتك مرحك عفويتك لطفك نجاحك .. عندما ينصب تركيزك على نفسك و ليس على الأخرين و تتوقف عن سؤال ماذا سوف يقولون .. ستبدأ حياتك الحقيقة سيبدأ تطورك الحقيقي كإنسان حقيقي».

يُذكر أن شائعة قوية كانت قد ترددت في الفترة الأخيرة حول وقوف نسرين وراء انفصال الزوجية أصالة وطارق العريان، وهو ما نفته طافش، بتدوينة كتبت فيها: “الإشاعة يؤلفها (حاقد) وينشرها ( أحمق) ويصدقها ( غبي) أما (العاقل) و (الراقي) و (المنجز) و (الواعي) فيعلم حق العلم ان الاشاعة هي ضريبة النجاح .. أنت من من أولئك (... )”، وأضافت: “بطبعي صريحة و واضحة .. و سأبقى كذلك .. و لو حبيت أو تزوجت سأكون أول من يعلن”.

من ناحية أخرى، تصور نسرين طافش حالياً مسلسلها الجديد «ختم النمر» الذي تشارك في بطولته أمام أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين ، والمسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجي، والعمل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوى الحالى.