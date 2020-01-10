أسوان لسينما المرأة يكشف عن ملصق دورته الرابعة

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن ملصق دورته الرابعة، التي تعقد في الفترة من 10 إلى 16 فبراير/شباط المقبل.

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الملصق الذي صممه الفنان هشام علي يقدم تصوراً بصرياً عن مهرجان أسوان لأفلام المرأة، من خلال مساحة كبيرة من اللون الأسود تمثل فراغ الصورة الفيلمية، والطمي الذي يرمز لعمق وادي النيل باللون الأسود يقطعه شعاع أبيض يشبه ماء النهر الذي يشق هذا السواد، باعتباره فستاناً لفتاة يشبه فساتين الأعراس.



وهشام علي صمم بوستر الدورة الثالثة لمهرجان أسوان، العام الماضي، وحرص خلاله على الاحتفاء بالفتاة المصرية وملامح الجنوب والطبيعة والمعابد التي تميز محافظة أسوان بجنوب مصر.

ويكرم المهرجان في افتتاح دورته الرابعة نيللي كريم ورجاء الجداوي، بينما يشهد حفل الختام تكريم 3 من صانعات السينما، هن: المونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس، والمنتجة ناهد فريد شوقي.