سلمان خان يعلن تفاصيل فيلم العيد لموسم 2021

كشف النجم الهندي سلمان خان عن مشروعه المقبل لعيد الفطر المبارك في عام 2021، إذ وقّع عقود فيلم جديد باسم "كابي عيد كابي ديوالي" مع المخرج والمنتج ساجد ناديوال.



وقال سلمان الملقب بـ"تايجر بوليوود"، في تصريحات صحفية أثناء حضوره العرض الخاص لفيلمه "دابانج 3"، إن مشروعه الجديد في مرحلة الكتابة حالياً.

وأشار إلى أن الكاتب الكبير فرهاد سامجي بدأ وضع الخطوط العريضة للقصة، التي ستناقش قضية التسامح بين الأديان ولكن في إطار كوميدي، على أن تبدأ جلسات العمل خلال مارس/آذار، تمهيداً لتصوير الفيلم في يونيو/حزيران.

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ويحرص خان على طرح فيلم في عيد الفطر كل عام، حتى إذا شارك بأكثر من عمل، يبقى فيلم العيد هو الأهم بالنسبة إليه.





وعادة ما يحصد هذا الفيلم النجاح الأكبر بين المجموعة التي يطرحها خان، وهي عادة جعلت منه النجم الأكثر شعبية لدى الجمهور المسلم، نظراً لأنه يطلق على هذا الفيلم "عيدية الشعب"، لكن هذا لم يمنع الجمهور الهندوسي من انتظار فيلم العيد بالحماس نفسه.

فيلم العيد في 2020 بعنوان "رادهي" ومصنف درامي حركي، وتشارك في بطولته النجمة ديشا باتاني ومن إخراج برابهوديفا.

وآخر أفلام العيد لسلمان خان في السنوات الخمس الأخيرة كانت "باجرانجي باهيجان"، "سلطان"، "تايجر زيندا هاي"، "ريس 3" وأخيراً "بهارات".