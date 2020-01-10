حمادة هلال يتخطى 400 ألف مشاهدة بـ أووه لا لا

حققت أغنية «أووه لا لا» للفنان حمادة هلال، 431 ألف مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، ليلة رأس السنة الميلادية، 31 ديسمبر 2019.

وتمكنت أغنية «أووه لا لا» لـ حمادة هلال، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع اليوتيوب، في الأيام الأولى لطرحها.

الأغنية كلمات طارق صبري ولحن تيتو وتوزيع وهندسة صوت أحمد صالح.

وقد حققت الأغنية 38 ألف مشاهدة ، بعد طرحها بما يقرب من 18 ساعة .

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يذكر أن حمادة هلال شارك في رمضان الماضي بمسلسل "ابن أصول"، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سنيرجي، وبطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلي.

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