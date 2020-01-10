تعرف علي موعد حفل انغام القادم في السعودية

أعلنت الفنانة الكبيرة انغام عن احياء حفل ضخم وذلك بمنطقة القصيم بالسعودية يوم 17 يناير من الشهر الجاري. ونشرت أنغام إعلان الحفل على صفحتها بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "انتظروني لأول مرة في القصيم في المملكة العربية السعودية يوم ١٧ يناير بإستاد الملك عبدالله". ويشار ان اخر اعمال انغام أغنية "ياريتك فاهمني" التي حققت رقم كبير وهو 22 مليون مشاهدة بموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". Advertisements قد يهمك ايضاً: أنغام تحيي حفلا غنائيا في القصيم للمرة الأولي أنغام تحيي حفلا غنائياً في الرياض 5 كانون الثاني

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