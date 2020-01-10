يارا تطرح تيزر أحدث كليباتها "ارتكبت"

طرحت الفنانة اللبنانية يارا تيزر أغنيها الجديدة "ارتكبت"، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر". وعلقت يارا على الفيديو :"ارتكبت قريبا على قناتي الرسمية بيوتوب". يذكر أن يارا تعرضت لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى تغير صوتها. وكانت يارا أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور حشد من جمهورها، وتألقت في غناء باقة من أشهر أغانيها، رغم تعرضها لوعكة صحية وقتها. Advertisements قد يهمك ايضاً: أمير الغناء العربي يتألق في موسم الرياض بحضور كامل العدد هشام عباس يحيى اليوم حفلاً غنائياً بعنوان "ليالى المحروسة" فى موسم الرياض

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