تعرف علي مفاجأة تامر حسني لجمهوره الاسبوع القادم

القاهرة – لايف ستايل اعلن النجم " تامر حسني " عن مفاجئة ساره لجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " حيث نشر صورة البوستر الخاص بفيلمه " الفلوس " . وعلق حسني علي الصورة " تتشرف شركة نجوم نون بالتعاون مع " ماجد الفطيم " وفوكس سينما بدعوتكم لحضور العرض الخاص لفيلم الفلوس بحضور نجم مصر والوطن العربي " تامر حسني " في جدة 12 يناير وغنوا معاه اغنيه ( حلو المكان ) وكتب حسني عبر صفحته شروط المسابقة التي سيتم اختيار 50 شخص عشوائيا لحضور العرض وكتبها علي حسابه الرسمي فيلم الفلوس هو بطولة النجم " تامر حسني " واتلنجم " خالد الصاوي والنجمة " زينة " تأليف محمد عبد المعطي ومن اخراج سعيد الماروق Advertisements قد يهمك ايضاً: حلو المكان لـ تامر حسني يتخطى 24 مليون مشاهدة على يوتيوب فتاة ترتعش بعدما تفاجأت بالفنان تامر حسني أمامها

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