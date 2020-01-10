شكرا لقرائتكم خبر عن "الأسطورة والمعلم".. محمد رمضان وسعد لمجرد يغنيان "أنساى" فى الإمارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق النجمان محمد رمضان وسعد لمجرد فى حفلهم الفنى اليوم بمركز دبى التجارى الدولى بدولة الأمارات العربية المتحدة، حيث قاما بغناء أغنية"إنساى" وسط تفاعل كبير مع الجمهور، ونشرت جريدة الرؤية الإماراتية فيديوهات لحفل الفنانان محمد رمضان وسعد لمجرد.

وتُعد أغنية "إنساى" أول تعاون يجمع بين "المْعلم" و"الأسطورة"، وهى من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغنى فيها باللهجة المغربية، فيما يغنى رمضان باللهجة المصرية، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج حسام الحسينى.



محمد رمضان وسعد لمجرد

كان محمد رمضان قد طرح مؤخرا أحدث أغنياته التى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "رايحين نسهر"، وأخرجها محمد سامى، والذى يتعاون معه هذا العام فى مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث يتولى محمد سامى تأليفه وإخراجه، من إنتاج شركة سينرجى، ليشهد هذا العمل ثالث تعاون بينهما فيما يتعلق بالسينما والدراما بعدما قدما الاثنان معا مسلسل "الأسطورة"وفيلم "شد أجزاء".

وبمجرد انتهاء حفل دبى يعود الفنان محمد رمضان إلى القاهرة، لاستئناف تصوير مسلسله الرمضانى "البرنس"، ويشارك فى بطولته كل من نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

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