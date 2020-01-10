شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على الجوكر فى مظاهرة بواشنطن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى القبض على الممثل العالمى خواكين فينيكس، بطل فيلم الجوكر الفائز بجائزة الجولدن جلوب، مع الممثلة جين فوندا، الجائزة على الأوسكار، اليوم، إثر مشاركته فى مظاهره للتغير المناخى فى العاصمة الأمريكية واشنطن أمام مبنى الكابيتول المقر الرئيسى للسطلة التشريعية الفيدرالية.



خواكين فينيكس

وذكرت جريدة يو أسى تو داى، أن النجم العالمى خواكين فينيكس، كان مشاركا فى مظاهرة ضد التغير المناخى اليوم الجمعة مع الممثلة جين فوندا،والتى تدعو الحكومة اتخاذ إجراءات للحفاظ على المناخ وتدول رواد موقع تويتر، فيديو لاقتياد خواكين فينيكس، بينما لم يوضح الإفراج عليه من عدمه..

وأضافت تقارير إعلامية، أنه تركيز المظاهرة اليوم على البنوك والمستثمرين الرئيسيين الذين يمولون عمليات التنقيب عن الوقود الأحفوري وحفره وتكريره وتصديره.

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وحصل فينيكس على الكثير من الجوائز المختلفة، بالإضافة إلى ترشحه لـ جائزة الأوسكار 3 مرات، ولكن لم يحالفه الحظ في الفوز بهم، ولا مرة وعلى الرغم من أن فيلمه الأخير الـ Joker حقق نجاحا جماهيريا كبيرا منذ طرحه في 4 أكتوبر من الشهر الجارى، ألا أن الفيلم يواجه بعض المشاكل التي من الممكن أن تمنعه من الترشح لأى من جوائز الأوسكار للعام المقبل، حيث أن بعض من أعضاء الأكاديمية يرون أن دخول الفيلم في سباق الجوائز يشجع على العنف في المجتمعات.