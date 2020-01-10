شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان آخر المنضمين لمسلسل "قوت القلوب" مع ماجدة زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة نورهان مؤخراً لمسلسل "قوت القللوب" للنجمة ماجدة زكى والذى تواصل تصويره الأيام الحالية فى الديكورات الخاصة بالعمل، مع المخرج الكبير مجدى أبو عميرة، من تأليف محمد الحناوى، وإنتاج شركة سينرجى، وينتمى العمل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومقررعرضه فى الموسم الشتوى ويشارك فى بطولته بجانب ماجدة زكى، كلا من الفنانين خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهرالصايغ رانيا فريد شوقى، فراس سعيد، وآخرون.

وتجسد الفنانة ماجدة زكى خلال أحداث مسلسلها الجديد "قوت القلوب" شخصية مدرسة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية، حيث تظهر في أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بشخصية "كومبارس" بعدما تلجأ لاختبارات الأداء من أجل التمثيل خلال الأحداث التي تدور في إطار كوميدي.

ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب"، بجانب ماجدة زكى، كل من الفنانين خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ رانيا فريد شوقى، فراس سعيد، وآخرون، ومن المقرر عرضه خلال شهر يناير المقبل.

وكان آخر أعمال الفنانة نورهان شُعيب الدرامية، مُشاركتها في مسلسل "بحر"، والمسلسل بطولة ماجد المصري، نورهان شُعيب،عبد الرحمن أبو زهرة، ثراء جبيل، حنان سليمان، محمد على رزق، محمد دياب، سناء شافع، سلوى عثمان، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح، وإنتاج سينرجي.