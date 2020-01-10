شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يقرر تنفيذ اتفاقه و"يبقى أب" بعد الانتهاء من جولته الغنائية والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الشائعات تنتشر بسرعة هائلة حول الزوجين جاستين بيبر وهايلي بالدوين، إلا أنه في كل مرة يقرر الزوجان للتصدي للتقارير الكاذبة المتداولة والقصص الوهمية التى ليست لها أى أساس، حيث يكشف جاستين وهايلي دائما أنهما يعيشا قصة حب هادئه وحياتهما مستقرة.
يذكر أن موقع "TMZ" الشهير كشف مؤخرا عن مفاجأة جعلت محبى جاستين بيبر يشعرون بحالة من الحماس الشديد لسماع ألبوم بيبر الجديد، والمفاجأة هى مشاركة عدد من أهم وأشهر النجوم على الساحة فى الألبوم الجديد الذى من المقرر أن يطلقه جاستين بيبر فى شهر مارس المقبل، وأول النجوم المشاركين فى ألبوم جاستين بيبر الجديد هو النجم العالمى بوست مالون الذي قدم عددا من الأعمال الغنائية الناجحة خلال 2019، إضافة لتعاونه مع عدد من أشهر النجوم ومنهم أوزي أوسبورن، كما يتعاون جاستين بيبر فى الألبوم الجديد مع النجم العالمي ترافيس سكوت والنجمة كاهلاني.
وكان النجم العالمى جاستين بيبر أثار ضجة بعدما أعلن مرضه، وهو الخبر الذى تداوله عدد كبير من المواقع الفنية العالمية، وقد أعلن موقع "ديلي ميل" أن العمل الوثائقي الذي سيطلقه النجم العالمي جاستين بيبر يعرض فيه تفاصيل أزمته الصحية، سيبث على موقع يوتيوب يوم 27 يناير الحالى، والعمل يضم 10 حلقات ستحمل الكثير من المفاجآت لمحبي ومعجبي جاستين بيبر حول العالم.
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