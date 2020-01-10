صور| "رفضت العيش تعيسا".. 3 زيجات للعسيلي في 11 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يحتفل الفنان محمود العسيلي، الآن، بحفل زفافه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، بعد أن عقد قرانه قبل يومين.

وكان العسيلي في يوليو الماضي قد أعلن خطبته، خلال حفل أقيم في الساحل الشمالي.

وكتب العسيلي، أول أمس، عبر حسابه على إنستجرام: "بات ونبات، الفستان الأبيض، احساسك ايه النهاردة، الليلة وأخيرا فرحة، أغاني عملتها من أول ما ابتديت لغاية النهاردة بتكلم فيها عن العيلة والاستقرار والحب والعيال".

واضاف: "كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت بحلم إني أعيشها، وفعلا حاولت في تجربتين جواز إني أشوف الحياة اللي أنا بحلم بيها تتحقق على أرض الواقع، ولكن للأسف التجربتين مانجحوش".

وتابع: "والفشل مش لازم يكون معناه إن حد وحش.. لا.. هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب، مضيفًا: "الفشل عمره ما كان عيب، بس الكارثة الحقيقة اللي ناس كتير بتعملها هي الاستمرار في الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين، اللي عايشين في الدوامة وخلاص بيغرقوا".

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واختتم: "أنا رفضت أعيش تعيس وهفضل أدور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إني أكون لقيتها فعلا وتكون التالتة التابتة".

وسبق لعسيلي الزواج مرتين قبل ذلك، وارتبط العسيلي بزوجته الأولى نرمين فؤاد، ابنة رجل الأعمال فؤاد قاسم، في عام 2008، وأنجب منها ابنه الوحيد "علي"، 8 سنوات، وانفصل عن زوجته عام 2011، في هدوء تام، للحد الذي جعل الجمهور يكتشف انفصاله عنها عندما أعلن زواجه من أخرى.

أما زيجته الثانية من نادين الملا، هي الأشهر على الإطلاق، فقد عاشا الثنائي قصة حب طويلة، توجت بالزواج عام 2015، وظهر ذلك جليًا في أغنيته "فرحة"، التي ضم الكليب الخاص بها صور حفل زفافه الحقيقي، وبعد 3 سنوات من الزواج الذي اتسم بالرومانسية، انفصلا الطرفان في هدوء.