في دورته الـ70.. "مهرجان برلين" يختار جيرمي أيرونز رئيسًا للجنة تحكيم مسابقته الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد الجزار:

أعلن مهرجان برلين السينمائي عن اختيار الممثل البريطاني الشهير جيرمي أيرونز، لرئاسة لجنة تحكيم مسابقته الدولية خلال الدورة الـ70، والتي ستنطلق منتصف فبراير القادم.

ولم يعلن المهرجان بعد عن أعضاء اللجنة.

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يذكر أن جيرمي أيرونز، حصل على العديد من الجوائز السينمائية الدولية خلال مسيرته المهنية، أبرزها الأوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثل لتجسيده كلاوس فون بولو في فيلم " انعكاس الخط " في عام 1991، في عام 2006 ، حصل أيضًا على جائزة جلوب لأفضل ممثل مساعد عن سلسلة Elizabeth I.وعلى جائزة سيزار الفخرية في عام 2002.

وعبر كارلو شاتريان المدير الفني للمهرجان، والذي يقود دفة المهرجان لأول مرة هذا العام، عن سعادته باخيتار أيرونز، مؤكدًا أنه صاحب أسلوب مميز، وأن موهبته وخياراته التي اتخذها كفنان وكمواطن تجعله يشعر بالفخر لاختياره رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية.

يذكر أن المهرجان الدوةر الـ70 ستنطلق في الفترة من 15 فبراير إلى 1 مارس 2020.