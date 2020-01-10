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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
هنأ شادي، ابن الفنانة سميرة سعيد، والدتها بعيد ميلادها.
ونشر شادي صورتين مع والدته وهما في صالة الجيم، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "عيد ميلاد سعيد يا ماما، أحبك".
وردت عليه سميرة قائلة: "أحبك كثيرا يا قلبي".
وتحتفل الفنانة سميرة سعيد بعيد ميلادها الـ62، اليوم، إذ ولدت في 10 يناير 1958.
كانت هذه تفاصيل خبر بصور تجمعهما في "الجيم".. ابن سميرة سعيد يهنئها بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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