بصور تجمعهما في "الجيم".. ابن سميرة سعيد يهنئها بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

هنأ شادي، ابن الفنانة سميرة سعيد، والدتها بعيد ميلادها.

ونشر شادي صورتين مع والدته وهما في صالة الجيم، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "عيد ميلاد سعيد يا ماما، أحبك".

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وردت عليه سميرة قائلة: "أحبك كثيرا يا قلبي".

وتحتفل الفنانة سميرة سعيد بعيد ميلادها الـ62، اليوم، إذ ولدت في 10 يناير 1958.