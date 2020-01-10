صور| ميس حمدان وتامر حبيب في حفل زفاف العسيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: يحتفل الفنان محمود العسيلي الآن بحفل زفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، في القاهرة. وحضر حفل الزفاف، كل من الفنانة ميس حمدان والسيناريست تامر حبيب وعدد كبير من الأصدقاء المقربين. ونشرت الفنانة ميس حمدان صورًا من حفل الزفاف تجمعها بالعسيلي وزوجته، عبر خاصية "الاستوري"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت ميس على إحدى الصور: "مبروك عسعس". واحتفل محمود العسيلي بخطوبته على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، بإحدى قرى الساحل الشمالي، في شهر يوليو الماضي.

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