أول صورة من حفل زفاف محمود العسيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل الفنان محمود العسيلي بحفل زفافه اليوم على خبيرة التجميل أمينة عبدالمنعم، بعد أن عقدا قرانهما الثلاثاء الماضي. ونشرت الإعلامية شريهان أبو الحسن صورة تجمعها بالعروسين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مبروك عسيلي، ربنا يسعدكوا". واحتفل محمود العسيلي بخطوبته على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، بإحدى قرى الساحل الشمالي، في شهر يوليو الماضي. Advertisements ومن ناحية آخرى، طرح المطرب محمود العسيلي كليب أغنيته الجديدة "تمثيلية"، الأربعاء الماضي، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب". الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد بمشاركة العسيلي، وتوزيع أمير هداية. وشارك العسيلي مؤخرا في أغنية "سالمونيلا" مع المطرب الشاب تميم يونس.

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