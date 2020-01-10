"العدل جروب" تبحث عن ممثلين لمسلسل يسرا الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
أعلنت شركة العدل جروب عبر حسابها على إنستجرام، عن البحث عن ممثلين للمشاركة في مسلسل دهب عيرة، للفنانة يسرا.
وكتبت الشركة عبر حسابها: "أداء تمثيل لمسلسل دهب عيرة، بطولة النجمة يسرا، تأليف أحمد عادل، إخراج سامح عبدالعزيز، بداية من الأحد 12 يناير الى الخميس 16 يناير".
وأضافت الشركة: "أول يومان للفنانين النقابيين وطلبة معهد فنون مسرحية، والأطفال بنات أعمار 12: 14 سنة و 15: 17 سنة، للمزيد من التفاصيل برجاء الاتصال 01010313248 - 01125844990، 24 شارع الأشجار - البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين".
يذكر أن المخرج سامح عبدالعزيز بدأ في عقد جلسات مع مؤلف العمل أحمد عادل والفنانة يسرا، خلال الأيام الماضية.
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