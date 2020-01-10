نوال الكويتية لأصالة عن كليبها الجديد: "حسيت الأغنية تشبهك كتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة نوال الكويتية، الفنانة أصالة نصري بطرح كليب "شامخ"، الذي تخطى حاجز المليون مشاهدة منذ بداية طرحه أمس.

وكتبت نوال تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" :"حبيبتي أصولة ألف مبروك على الأغنية الرائعة، حسيت الأغنية تشبهك كثير، أغنية جميلة حبيتها موفقه حبيبتي".

أغنية شامخ من كلمات الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز المنى.

وأعلنت أصالة قبل أيام خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد عدة أشهر من الشائعات التي لاحقتهما. وكتبت على حسابها بموقع "انستجرام": "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عن والد أبنائي (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي.

كما نشر طارق العريان صورة جمعته بأصالة عبر "إنستجرام" قال فيها: "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل، سأظل أحب هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد".