تراند اليوم : رسالة حزينة من فنان شهير لعادل إمام : كلمة زعلتني

نشر الفنان المصري حمدي الميرغني، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، رفقة الزعيم عادل إمام، من كواليس مسلسل "فلانتينو" والذي سيعرض في رمضان المقبل

ووجه الميرغنى رسالة شكر للزعيم، حيث كتب: "كل الممثلين بيفرحوا جدًا بكلمة فركش، آخر يوم تصوير في أي عمل فني، إلا انا في مسلسل فلانتينو ، كلمة فركش زعلتني وضايقتني أوووي".

واضاف "هيوحشني شرف التمثيل مع الزعيم، هيوحشني كواليس الزعيم ... شهور قضيتها بصوَّر مع الزعيم، كنت في قمة تركيزي، إني أنبسط وأستمتع وأتعلم من الزعيم علي قد ما أقدر".

وتابع حمدي الميرغني: "شكرًا للمخرج المُبدع المحترم رامى امام علي الفرصة اللي كنت بحلم بيها، ويا رب أكون طلعت عند حسن ظنك ڤلانتينو رمضان٢٠٢٠ دعواتكم ".

ويشارك حمدى الميرغنى الزعيم عادل امام فى مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتى، وسليمان عيد.