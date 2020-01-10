شاهد .. راشد الماجد يترك العود ويرقص على أغنية ” سألنا عنك” في “سمرات الرياض”

شارك راشد الماجد جمهور مهرجان سمرات الرياض ، بالرقص على أغنية “سألنا عنك” . وعلى وقع الأغنية تحمس راشد الماجد مع أنغام الموسيقى وترك عوده ووقف يتراقص مع استمرار الفرقة الموسيقية في العزف وهو ما قابله الجمهور بالتصفيق .
وشارك مغرد المقطع عبر حسابه وعلق قائلًا: “وأنا في الساحة ما أهتم أصلًا ولكن تخرب الساحة بدوني”. وأمتع راشد الماجد الجمهور بعدد من الأغاني خلال الحفل ومنها: “تذكرين، أنا الأبيض، أشقر على أشقر، خذ راحتك، تفنن، أبشر من عيوني، شرطان الذهب، يا ابو فهد، ما عندهم ذمة”، كما أدى أغنية “سرى ليلي سرى” لطلال مداح.
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