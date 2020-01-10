صور فرح العسيلي وأمنية عبدالمنعم تشعل التريندات

أشعلت صور فرح محمود العسيلي، على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، مساء اليوم الجمعة، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، خاصة موقع البحث العالمي جوجل.

وطرح العسيلي مؤخرًا، كليب أغنية جديدة بعنوان “تمثيلية”، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، ومحمود العسيلي، والعمل من توزيع أمير هداية، ومكس وماستر محمد صقر، ولفت العسيلي إلى أن الأغنية درامية وبعيدة عن السعادة التي يشهدها هذه الأيام فرحًا بارتباطه بأمنية.



وكان قد عقد الفنان محمود العسيلي قرانه على مصممة الأزياء أمنية عبد المنعم.



وأعرب الفنان محمود العسيلي، عن شدة سعادته، بعد أن عقد قرآنه على مصممة الأزياء أمنية عبد المنعم، والتي تعتبر الزوجة

الثالثة له، بعد فشله في الزيجات السابقة.



ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من محبيه وجمهوره، متمنيين له السعادة في الحياة القادمة، ولكنه لاقت أيضًا استهجان وغضب من جمهور معارض له، ما زال يصف العسيلي بالمغرور دائمًا، وعدم حبهم له في أي خطوة يخطوها بسبب تعاليه دائمًا على الجمهور، من وجهة نظرهم.

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وقال العسيلي، عبر تغريدة نشرها، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "تبات و نبات، الفستان الأبيض، إحساسك ايه النهارده، الليلة و اخيرًا فرحة، أغاني عملتها من أول ما ابتديت لغاية

النهارده باتكلم فيها عن العيلة والأستقرار والحب و العيال، كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت باحلم إني أعيشها وفعلًا حاولت في تجربتين جواز إني اشوف الحياة اللي أنا باحلم بيها تتحقق على أرض الواقع ولكن للأسف التجربتين مانجحوش، والفشل مش لازم يكون معناه أن حد وحش لا، هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب".



وأضاف: "الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللي ناس كتير بتعملها فهي الاستمرار في الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللي عايشين في الدوامة و خلاص بيغرقوا.. أنا رفضت أعيش تعيس و هافضل أدور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي و باتمنى من ربنا سبحانه و تعالى إني أكون لقيتها فعلًا و تكون التالتة التابته".