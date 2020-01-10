ياسمين علي تحيي حفل بساقية الصاوي ..7 فبراير

تستعد المطربة الشابة ياسمين على لإحياء حفل غنائي وذلك بساقية عبد المنعم الصاوي يوم 7 فبراير من شهر المقبل. من شهر المقبل. ومن المفترض أن يشهد حفل ياسمين علي عدد كبير من الجمهور . كبير من الجمهور . ويشار إلى أن اخر أعمال ياسمين علي أغنية بعنوان "فرصة تتغير" والتي حققت مليون مشاهدة بموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".

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