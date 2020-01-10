ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​حمدي الميرغني​ أنه انتهى من تصوير مسلسل "فلانتينو" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

واشار الميرغني الى أنه سعيد بالوقوف الى جانب الممثل ​عادل إمام​ في "فلانتينو"، حيث نشر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه بإمام وعلق عليها بالتالي:

"كل الممثلين بيفرحوا جداً بكلمة فركش آخر يوم تصوير في أي عمل فني إلا أنا في مسلسل فلانتينو.. كلمة فركش زعلتني وضايقتني أووي".

"هيوحشني شرف التمثيل مع الزعيم هيوحشني كواليس الزعيم.. شهور قضيتها بصور مع الزعيم كنت في قمة تركيزي أني انبسط واستمتع واتعلم من الزعيم على قد ما اقدر، شكراً للمخرج المُبدع المحترم رامي إمام على الفرصة اللي كنت بحلم بيها ويا رب أكون طلعت عند حسن ظنك.. فلانتينو رمضان 2020 دعواتكم".

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" من بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، حمدي الميرغني.

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كانت هذه تفاصيل خبر حمدي الميرغني يوجه رسالة لعادل إمام بعد انتهاء تصوير "فلانتينو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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