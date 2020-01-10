ابنة عماد قانصو تعايد والدها بعيد ميلاده بكلمات مؤثرة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - توجهت ابنة صاحب حفلات برودكشن السيد ​عماد قانصو​ بمعايدته بمناسبة حلول عيد ميلاده، اذ نشر عماد الفيديو الذي قامت ابنته بتحضيره له، ويتضمن صورا لها مع أبيها وشقيقها، قائلة له أجمل الكلام الذي يليق بأبوّة قانصو الحسنة، والذي علّق عليها قائلا: "شو بده الاب احلى من هيك معايدة من هيك اولاد و من هيك كلام".

وجاء في رسالة ابنته: "الى اطيب قلب ، واروع انسان ، أكيد يا بابا ما في كلمات اقدر انا وخيي جواد نوصفك فيها ، انت الاب الحنون الله يخليلنا ياك ويطول بعمرك ونشوفك دايماً بأعلى المراتب ، ونحنا دايماً منتمنالك الصحة والعافية وطولة العمر مش بس بعيد ميلادك ، كل سنة وانت بخير يا اطيب بابا بالدني".

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