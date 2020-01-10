وفاة الممثل هاري هاينز

ميرنا وليد - بيروت - عن عمر يناهز الـ27 عاماً توفي الممثل وعارض الأزياء الأسترالي ​هاري هاينز​ الذي حصد نجومية عالمية من خلال قيامه ببطولة قصة الرعب الأميركية Hotel and The OA.

صحيفة ديلي ميل البريطانية اشارت الى ان الممثلة الأميركية جين بادلر والدة الراحل هاينز نعته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتبت التالي: "كان عمره 27 عاما وكان العالم عند قدميه، ولكن للأسف كان يعاني من مرض عقلي وإدمان… سأفتقدك يا هاري كل يوم في حياتي".

ولم تذكر الصحيفة اية تفاصيل عن الحادثة وأسباب الوفاة وما اذا كانت طبيعية أم أن الراحل انتحر.

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