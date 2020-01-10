أصالة تتخطى بـ "شامخ" المليون مشاهدة بيوم واحد

ميرنا وليد - بيروت - استطاع كليب اغنية "شامخ" للفنانة السورية ​أصالة​ نصري ان يحقق نسب مشاهدة عالية، اذ انه تخطى المليون مشاهدة بعد طرحه على يوتيوب بيوم واحد فقط، وهذا ليس غريب على أصالة اذ ان اعمالها دائما ما تحظى برواج كبير ونجاح لافت.

الجدير ذكره أن الفنانة أصالة اعلنت مؤخرا نيتها إحياء حفل غنائي يعود ريعه لدعم المريضات بسرطان الثدي وذلك تحت عنوان "بعشق حياتي" في القاهرة، كما ان مواقع التواصل الاجتماعي ضجّت مؤخرا بإعلان أصالة خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

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