ميرنا وليد - بيروت - نشر عارض الأزياء والممثل اللبناني ​جاد حديد​ صورة له برفقة الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ قبيل حفله في دبي والذي سيحييه الليلة الى جانب الفنان المصري محمد رمضان.

وعلّق جاد على الصورة عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "يشرفني أن ألتقي بكم شخصيا. سوف تهز المسرح الليلة ، أنا هنا لأشهد ذلك".

الجدير ذكره ان جاد حديد كشف مؤخرا عن إسمه الحقيقي وهو محمد، وجاء ذلك في تعليق كتبه على صورة له نشرها عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وسرد حديد تفاصيل قصة إسمه الحقيقي ما بين جاد ومحمد، قائلاً إن والدته كانت تريد أن تسميه إسماً بعيداً عن الأديان، فإختارت جاد، بينما والده كان يريد تسميته محمد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جاد حديد يلتقي سعد لمجرد..هذا ما قاله عنه-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.