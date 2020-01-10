زين العمر: "لا لحكومة محاصصة لا لحكومة فاسدين"

ميرنا وليد - بيروت - انتقد الفنان اللبناني ​زين العمر​ الحديث عن ضرورة العودة من جديدة لتشكيل حكومة محاصصة بين السياسيين، داعياً الى تشكيل حكومة إختصاصيين للنهوض بالوضع المالي والاقتصادي اللبناني.

وكتب زين العمر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

"هيدا الذكي يللي بدّو يلًم شمل الزعران بالحكومة حركاتو وألاعيبو كانو يمرقو من زمان علينا

هلق خلص الشعب صار واعي على كذبك

إن الله على كل ظالم قدير

وبشّر الظالم بالظلم ولو بعد حين

لا لحكومة محاصصة لا لحكومة فاسدين

لا لرموز الفساد وكلن معروفين ومرفوضين

من ٣٠ سنة؟".

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