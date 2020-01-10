ميرنا وليد - بيروت - عبّرت النجمة التركية ​فهرية أفجين​ عن حزنها لغياب زوجها النجم التركي ​بوراك أوزجيفيت​ اغلب الأوقات عن المنزل بسبب انشغاله بتصوير "المؤسس عثمان"، مشيرة الى انها وابنهما يفتقدانه.

واضافت فهرية انها تتفهّم غيابه لأنها هي ايضا ممثلة وكانت تنشغل كثيرا في اوقات تصوير اعمالها، متمنية لزوجها النجاح الدائم.

الجدير ذكره أن فهرية لها من زوجها طفل واحد يدعى كاران، وكانت قد خاضت دور البطولة في مسلسل "طائر النمنم" الى جانب زوجها بوراك أوزجيفيت، وشكل لها هذا العمل نجاحا كبيرا في تركيا والعالم العربي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بوراك أوزجيفيت غائب عن منزله وزوجته فهرية أفجين تعلّق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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