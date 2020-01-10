عرض 7 أفلام مصرية فى البرازيل من 9 إلى 12 كانون الثاني

تعرض سينما CineBrasilia ببرازيليا (البرازيل) في النسخة الثانية من السينما المصرية المعاصرة (9 - 12 يناير الحالي)، سبعة أفلام مصرية، هي فتاة المصنع وقبل زحمة الصيف للمخرج محمد خان، تراب الماس للمخرج مروان حامد، بلاش تبوسني للمخرج أحمد عامر، علي معزة وإبراهيم للمخرج شريف البنداري، لا أحد هناك للمخرج أحمد مجدي، Les Petits Chats للمخرج شريف نخلة.

السينما المصرية المعاصرة هو عرض خاص بالأفلام المصرية بدار العرض السينمائية التابعة للإدارة الثقافية CineBrasilis بالعاصمة البرازيلية.

وكانت النسخة الأولى من السينما المصرية المعاصرة التي أقيمت في 2017 بمدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو، قد خُصصت لأفلام المخرج الراحل محمد خان.

فتاة المصنع

تدور أحداث الفيلم حول فتاة في الواحد والعشرين من عمرها، تعمل كغيرها من بنات حيها الفقير في مصنع ملابس، تتفتح روحها ومشاعرها بانجذابها لتجربة حب تعيشها كرحلة ومغامرة بدون أن تدري أنها تقف وحيدة أمام مجتمع يخاف من الحب ويخبئ رأسه في رمال تقاليده البالية والقاسية.

والفيلم من إخراج الراحل محمد خان، وتأليف وسام سليمان، وقام ببطولته ياسمين رئيس، هاني عادل، سلوى خطاب، سلوى محمد علي وابتهال الصريطي.

قبل زحمة الصيف

تقع أحداث الفيلم في قرية سياحية على شاطئ البحر، حيث يرصد الفيلم علاقات مجموعة من الشخصيات التي تلتقي قبل بدء موسم الصيف.

الفيلم من إخراج محمد خان، تأليف غادة شهبندر ونورا الشيخ التي شاركت في كتابة الحوار، ويقوم ببطولته ماجد الكدواني، هنا شيحة، أحمد داوود، لانا مشتاق وهاني المتناوي.

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تراب الماس:

تدور أحداثه حول طه الصيدلي الذي يعيش حياة مملة بصحبة والده القعيد؛ وعندما تحدث جريمة قتل غامضة، ينهار عالم طه بأكمله إلى الأبد.

تراب الماس هو التعاون الثالث بين المخرج مروان حامد والسيناريست أحمد مراد، ويقوم ببطولته النجوم آسر ياسين، منة شلبي، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصّار، محمد ممدوح.

بلاش تبوسني

تقع أحداث الفيلم داخل كواليس فيلم جديد يتم تصويره، فيواجه المخرج الشاب صعوبات في التعامل مع بطلة الفيلم ومنتجه نتيجة تعارض أفكار الثلاثة ومحاولة كل طرف فرض رؤيته الخاصة على الفيلم. الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عامر، وبطولة ياسمين رئيس ومحمد مهران وسلوى محمد علي وعايدة رياض مع النجمة سوسن بدر كضيفة شرف، بالإضافة إلى مشاركة المخرج الراحل محمد خان، والمخرج خيري بشارة بشخصيتيهما الحقيقية.

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