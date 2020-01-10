علاء الشربينى يعود على ON E السبت

بعد شهر من الغياب عن الظهور الإعلامي، عقب إجرائه لعملية جراحية في الساقين، يعود الشيف علاء الشربيني لتقديم برنامجه "أحلى أكلة"، بدءًا من الغد، السبت، على قناة ON E.

كان الشربيني قد خضع لعملية جراحية في الساقين، لمعاناته من مشكلات في الأوعية الدموية بالساق.

يُذكر أن الشيف علاء الشربيني يقدم برنامج "أحلى أكلة" من السبت للأربعاء من الثانية وحتى الثالثة والنصف ظهرا علي قناة ON E.

يقدم البرنامج جدولًا للأكلات؛ بحيث يعرض يوم السبت أسماك والأحد أكلات شعبية والاثنين أكلات للدايت والأطفال والثلاثاء أكلات العزومات والأربعاء مسابقة بين المشاهدين.

آخر ظهور لعلاء الشربينى كان ليلة رأس السنة، طمأن، جمهوره على صحته بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة بالساقين حيث كان يعانى من انسداد فى الشرايين، وأطل الشيف على جمهوره ومتابعيه عبر مقطع فيديو على إنستجرام، لتهنئتهم بمناسبة العام الميلادى الجديد، كما شكر الجمهور على دعائه ودعمه له خلال فترة مرضه.

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وقال الشيف علاء الشربينى، فى مقطع الفيديو، "السلام عليكم.. كل سنة وأنتم طيبين وسنة سعيدة على حضراتكم.. قبل أى كلام وحشتونى جدًا وبشكر حضراتك طبعًا على الدعم الكبير.. الفترة اللى فاتت كانت صعبة شوية لكن حضراتكم هونتوها عليا والحمد لله بدعواتكم.. عندى كلام كتير عايز أقوله لحضراتكم.. لكن بشكركم وبشكر كل الناس اللى دعيتلى وكل الناس اللى وقفوا جنبى وساندونى معنويًا.. بفضل ربنا وبفضل حضراتكم.. كل سنة وأنتم طيبين.. إن شاء الله الأيام الجايه هنكون مع حضراتكم على الشاشة ونرجع تانى مع حضراتكم أحسن من الأول بدعمكم ودعواتكم.. شكرا ليكم وكل سنة وأنتم طيبين".

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