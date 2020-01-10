"سهرانين" لـ محمود الليثي وحسام الحسيني تقترب من المليون

تقترب فيديو كليب "سهرانين" للنجم محمو الليثي وحسام الحسيني المليون الأول وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". "سهرانين" من كلمات الشاعر الغنائي ومن ألحان محمود الليثي ومن توزيع موسيقي مهاب سامي. يذكر أن آخر أعمال محمود الليثي كليب "مصر حلوة"، كلمات هانى الصغير، وألحان وتوزيع باسم منير، وإشراف فني عبدالله منصور، وإخراج كامبا. Advertisements قد يهمك ايضاً: أول تعليق لنجل الفنانة نهال عنبر بعد رحيل جده حسام الحسيني يؤكّد سعادته بالعمل مع تامر حسني

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