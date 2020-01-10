شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال حمدى الميرغنى بعد تجربته مع الزعيم فى مسلسل فلانتينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان حمدى الميرغنى من تصوير مسلسل فلانتينو، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، مشيرا إلى أنه شعر بالسعادة لوقوفه بجانب الفنان الكبير الزعيم عادل إمام، قائلاً: "كل الممثلين بيفرحوا جداً بكلمة فركش آخر يوم تصوير فى أى عمل فنى إلا أنا في مسلسل فلانتينو.. كلمة فركش زعلتني وضايقتني أووى".





ونشر الميرغنى صورا مع الزعيم عادل إمام خلال كواليس مسلسل فلانتينو، قائلا: "هيوحشني شرف التمثيل مع الزعيم هيوحشني كواليس الزعيم.. شهور قضيتها بصور مع الزعيم كنت في قمة تركيزي أني انبسط واستمتع واتعلم من الزعيم على قد ما اقدر".

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وتوجه الفنان حمدى الميرغنى بالشكر إلى المخرج رامى إمام قائلا: "شكراً للمخرج المُبدع المحترم رامى إمام على الفرصة اللي كنت بحلم بيها ويا رب أكون طلعت عند حسن ظنك.. ڤلانتينو رمضان 2020 دعواتكم"، ورد رامى إمام قائلاً: "يا حمدي.. أنا استمتعت جدا بالشغل معاك.. أنت فنان موهوب ومحترم".

ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعي.

مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.