شكرا لقرائتكم خبر عن "أنت فى دمى".. أحمد سعيد عبد الغنى يحتفل بعيد ميلاده بصورة لوالده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أحمد سعيد عبد الغنى، بعيد ميلاده الـ 44، حيث ولد فى 10 يناير 1976، بصورة لوالده الفنان الراحل سعيد عبد الغنى، وعلق قائلاً:"النهارده أول عيد ميلاد ليا وأنت مش معايا بس أنت فى دمى".



أحمد سعيد عبد الغنى

وتوفى الفنان سعيد عبد الغنى عن عمر ناهز 81 عاما، قضى منهم أكثر من 45 عاما فى المجال الفنى قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية فى السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة ولد سعيد عبد الغنى، يوم 23 يناير عام 1938 فى قرية "نوسا البحر" التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، ثم التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1958، ثم التحق للعمل بجريدة الأهرام فى قسم الفن، ثم تدرج فى المناصب حتى أصبح رئيسا للقسم الفنى فى الأهرام والأهرام المسائى، وكانت هذه وسيلة بداية علاقته بالفن.

توالت أعماله الفنية حتى اقترب من 240 عملا فنيا متنوعا، واشتهر بأدوار الشر، وكانت أبرز أفلامه الكرنك، إحنا بتوع الأتوبيس، اللصوص، حبيبى دائما، حدوتة مصرية، الكداب، المذنبون، زوج تحت الطلب، مهمة فى تل أبيب، وجهاً لوجه، عندما يسقط الجسد، أين المفر، مع حبى وأشواقى، أيام العمر معدودة، امرأة بلا قيد وغيرها من الأفلام، والتى من أبرزها وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون عام 1996.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد سعيد عبد الغنى، بطولة غادة عبد الرازق، محمد دياب، حنان مطاوع ، فراس سعيد، وأخرون، تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت، إنتاج سينرجى.

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