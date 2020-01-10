نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي صورة لها على انستغرام بمكياج مستوحى من إطلالة النجمة العالمية أنجلينا جولي، وذكرت زينب أن الفكرة أتت من صديقتها خبيرة التجميل ليال. إقرئي أيضًا: طفلة تشنق نفسها بعد أن قلّدت مشهد أدته كندة حنا فيديو: مخرجة لبنانية لـ سمية الخشاب: انحرفي كما تشائين

وفي الصورة ظهرت زينب بإطلالة طبيعية وناعمة جدًا تشبه جولي إلى حد كبير، وعلقت قائلة إنها تضع عدسات لاصقة للمرة الأولى، والتي كانت باللون الأخضر بنفس لون عيون النجمة أنجلينا جولي. شاهدوا الصورتين... ما رأيكم بالشبه بينهما؟

شاهدوا الفيديو هنا: Advertisements https://www.instagram.com/p/B7HlI9AnDlo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B7HlI9AnDlo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B7HlI9AnDlo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Jan 9, 2020 at 4:08pm PST

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابنة هيفاء وهبي نسخة طبق الأصل عن أنجلينا جولي في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.