نجل الفنان السوري فائق عرقسوسي ينفي وفاة والده

طمأن أمجد عرقسوسي الجمهور على صحة والده الفنان السوري فائق عرقسوسي، وذلك بعد شائعات أثيرت، الجمعة، حول وفاة الأخير.



ونشر أمجد صورة حديثة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بصحبة والده يظهر فيها وهو يرقد على سرير المستشفى الذي يُعالج فيه.





وأعاد حساب نقابة الفنانين السوريين على "أنستقرام" نشر صورة فائق عرقسوسي (66 عاماً) رفقة نجله لتأكيد أنَّ الفنان القدير بخير.

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وكتب أمجد على "فيسبوك": "بعمري ما نزلت صورة مع أبي، بس هالمرة مضطر، يلّي حابب يجمع لايكات على حساب مشاعر الناس، رح يتحاسب، بابا بخير وراجع أحسن من قبل إن شاء الله".





وكان عرقسوسي أجرى عملية جراحية في ديسمبر/كانون الأول، بعد إصابته بورم حميد في القولون، ما تسبب في خسارة جزء كبير من وزنه، لتتوالى بعدها شائعات حول وفاته.

الفنان السوري وُلد في دمشق عام 1954، ودرس المسرح في معهد الفنون المسرحية في القاهرة في سبعينيات القرن الماضي.

ويستعد عرقسوسي لتصوير الموسم الثاني من مسلسل "عروس بيروت " بشخصية "شهاب"، التي أداها في الموسم الأول.