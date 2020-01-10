رسالة مؤثرة من راغب علامة لابنه في عيد ميلاده

وجّه المطرب اللبناني راغب علامة، الجمعة، رسالة مؤثرة لابنه "لؤي" في عيد ميلاده الـ19، وذلك عبر حسابه على "أنستقرام".

وكتب علامة في رسالته: "حبيب روحي وعمري لؤي، في مثل هذا اليوم في سنة 2001، كانت ولادتك بالنسبة لي ولجيهان الهدية الأغلى والأجمل من رب العالمين، فقد حملتك بين أحضاني في لحظة ولادتك وأول حركة منك إنك تمسكت بإصبع يدي ولم تكن تريد أن تتركه وما زلت ممسكاً بيدي حتى الآن".





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وأضاف: "الآن أصبحت رجلاً أفتخر به، والحمد لله على نعمة وجودك في حياتنا، وأنك جعلت عائلتنا أروع وأجمل، وجعلتني فخوراً بك جداً، فأصبحت ابني وأخي وصديقي الذي أعتز به".

وتمنى علامة في نهاية رسالته كل الصحة والسعادة لابنيه لؤي وخالد، وأن يحقق لهما كل أحلامهما.

ويحتفل علامة، الأسبوع المقبل، بمرور 24 عاماً على زواجه من السيدة جيهان العلي، التي أنجب منها ابنيه "لؤي" و"خالد"، الذي يبلغ 21 عاماً.