إذاعة صوت الغد في مواجهة النجمة نوال الزغبي

وصل الى بريد موقع “الخليج 365” بياناً صحفياً من اذاعة “صوت الغد” تحت عنوان “مكتب الفنانة نوال الزغبي يرفض المشاركة ببرنامج المساعدات‎”، حيث تضمن شرحاً حول برنامج “نحنا مندفع challenge”، الذي تقدمه الإذاعيّة دانييل قزح عبر “صوت الغد”، وتطل من خلاله يومياً لتساعد أحد الاشخاص بدفع فواتيره أو سنداته خاصة في هذه الأيام الصعبة.

فكرة البرنامج تستند على إشراك النجوم في تحدٍّ فيقومون بتسمية بعضهم البعض من أجل التبرّع بمبلغ معين يوميّاً. وقد شارك فيه العديد من النجوم اللبنانيين. وبالامس وصل عند الفنان رامي عياش، فقبل فيه وبدوره سلّمه الى نوال الزغبي. ولكن مكتب الفنانة نوال الزغبي ممثلاً بشقيقها السيد مرسال الزغبي رفض قبول التحدّي والمشاركة. فهل سيتوقف برنامج المساعدات “نحنا مندفع challenge” برفض مكتب الفنانة نوال الزغبي التحدّي ونقله؟

الا أن الردّ القاسي أتى من مدير أعمال نوال الزغبي اي شقيقها مرسال الزغبي الذي غرّد رداً على الفيديو الذي تظهر فيه الإذاعية دانييل قزح عبر صوت “الغد” وهي تتحدث حول رفض مكتب النجمة الذهبية في المساعدة وتسمية احد النجوم ليقوم بالتحدي. وكتب مارسيل مؤكداً أنه عندما يريد المساعدة يساعد في السر، معبراً عن أسفه بأسلوب الابتزاز الذي تتعاطى فيه الاذاعة ومقدمة البرنامج معه وقال متسائلاً: “أنا كيف بدي أوثق بمؤسسة إعلامیة مكسورة مالیا وموظفينو مش عم يحصلوا على حقوقن من سنين.. وعم يشكوا بالسر من المعاملة السيئة اللي عم يتعرضولا والتجاهل والتقصير بدفع مستحقاتن. نحنا لما بدنا نعمل خير منعملو بالسر. ما في حدا يفرض شي على حدا. عيب هالأسلوب ومؤسفة الحالة اللي وصلها البعض”.

لا شك في أن الاذاعية دانييل قزح مشكورة على برنامجها الذي تقدم من خلاله المساعدة لكل محتاج، ولكن أسلوب التعاطي مع النجمة نوال الزغبي برفضها المشاركة بالبرنامج ووضعها في خانة “المتهمة” لا يليق بالإذاعة أو بفنانة راقية وكبيرة كنوال الزغبي التي لديها أسبابها الخاصة في عدم المشاركة بالبرنامج.