صفاء سلطان تنسحب من "سوق الحرير".. وهذا ما قالته عن السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت النجمة صفاء سلطان بشكل مفاجئ انسحابها من مسلسل "سوق الحرير" "سوق النسوان" سابقا لبسام الملا، كاشفة بمنشور عبر صفحتها الشخصية في فيسبوك أنها وبعد ارتباطها لمدة شهرين بالعمل واعتذارها عن مسلسلات وأعمال عديدة عربية داخل وخارج سوريا قررت أن تنسحب من العمل دون ذكر أي أسباب مكتفية بالقول إنه لا توجد لديها أية إجابات.

وكان من المفترض أن يتم البدء بتصوير هذا العمل مع نهاية العام المنصرم وتم تأجيل تصويره حتى بداية العام الجاري ويتناول فترة خمسينيات القرن الماضي، ضمن مجموعة قصص اجتماعية.

وكانت سلطان قد أنهت تصوير مشاهدها ضمن لوحات مسلسل "ببساطة2" وهو عمل كوميدي بلوحات ناقدة تتناول قضايا يومية وحياتية معاشة، كذلك ستظهر في أولى تجاربها بالدراما البدوية ضمن مسلسل "رياح السموم" تأليف سليمان أبو شارب وإخراج سائد بشير الهواري ويقوم العمل على الخلاف بين الشيخ "حماد" و زوجته "غصايب" التي تؤدي دورها سلطان، ومن ثم بدء المشكلات بين قبيلتها وقبيلة زوجها.

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كما أعلنت سلطان مؤخرا أنها تجاوزت بنجاح مرحلة صحية مرت بها، بعد إجرائها عملا جراحيا معلنة أنها لا تحب أن تشغل من تحبهم على صحتها، ومبينة في الوقت ذاته أن صحتها بخير وأنها باتت جاهزة للعمل وتستعد للتصوير، وقالت: " أنا إنسانة مؤمنة بالله واستفقادات الله رحمه".

يشار إلى أن صفاء سلطان قدمت تجربة ناجحة في تقديم البرامج خلال شهر رمضان الفائت استضافت خلاله عددا من نجوم الدراما السورية والعربية ضمن برنامجها المباشر "سهار مع ستار" واستطاعت أن تحقق حضورا محببا ولطيفا عند الجمهور، بينما ظهرت في دراما رمضان الفائت بمجموعة أعمال منها مسلسل "حرملك" تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحق بشخصية "هدية".

وأطلت صفاء سلطان كذلك كضيفة في مسلسل "ناس من ورق" إخراج وائل رمضان إضافة إلى مشاركتها في مسلسل "بقعة ضوء14" إخراج سيف الشيخ نجيب، كما أطلقت أغنيتها الرسمية الأولى "ماهو عاشق" في 2019 عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب وهي من كلمات أحمد درويش، وألحان هيثم زياد، وتوزيع طوني.